暢所欲玄：小孩房間裝潢秘訣

為人父母都希望家中的小寶貝可以在自己的小天地安穩入睡，健康成長，其實在玄學上，小孩房間也有不少講究。

床頭裝飾簡潔：小孩床的床頭、靠背都不宜放置太多裝飾，否則如同橫樑壓頂，影響健康。即使女孩子喜愛毛絨玩具，父母也不宜過分溺愛將玩具堆滿床上，不但影響氣運，也帶來衞生問題。

不宜古怪燈飾：小孩可能喜愛特別造型的卡通燈飾，但玄學一向主張柔和布局，小孩房間的燈飾最好以圓潤為主，忌見尖角，再配合柔和適中的亮度，才能營造溫暖舒適的氛圍。

避免活動子母床：兩個小孩同睡一房，如果空間許可，最好各自有單人床，有足夠私人空間，也可保持空氣流動，不會影響運勢。如因面積所限，使用兩層床就盡量不要使用活動的子母床，因為睡在活動床的小孩，象徵沒有固定的居所，性格較為偏激，難以管教。

避免雙層床煞氣：如使用上下雙層床，應選擇同一方向及上下床面積相同的床鋪，上床面積比下床小，睡在下方的被上方的床壓了一半，形成煞氣，影響健康，另外睡在外側的健康也有負面影響。挑選雙層床時，注意上床底部的顏色要以淺色為主，如床底部呈黑灰等顏色，睡在下床的小孩會長期承受壓力。

堪輿學家麥玲玲師傅