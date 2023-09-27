新加坡天王林俊傑（JJ）世界巡迴演唱會日前於北京「鳥巢」落下帷幕，將JJ視為親弟弟的內地歌手韓紅突然現身，還稱JJ為「我家崽崽」，JJ也說：「韓紅一直像親姊姊照顧我，她也是唯一一個除了我爸媽之外，會常常對我訓話的姊姊。」