藝人陳昭昭昨日聯同中港生意合作夥伴舉行記者會，宣布推動香港經濟，表示香港有很多自家品牌值得推廣。她亦表示近日已覓得另一半，對方是圈外人，拍拖半年，跟她一樣曾離婚，有共識不一定要再婚，她稱：「同佢婚前已認識，不過當時只係朋友關係，佢係做品牌生意，但我哋唔會合作做嘢。」