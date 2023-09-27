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尹光曾遭全面封殺
尹光日前接受專訪時，指11月4日再踏紅館舉行《尹光WAN K.宇宙巡邏演唱會》有吐氣揚眉之感，因約37年前，前電台DJ樂仕斟他首踏紅館開騷，尹光指：「我犧牲咗酒廊3個月歌酬換唱紅館嘅機會，點知後來樂仕話我啲歌被人嫌Cheap、粗口又鹹濕，所以唔使我唱。」又自爆當年因形象差而遭全面封殺，深受委屈。
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