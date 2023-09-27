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龍門陣
湯怡提水 囡囡完成任務
近日麥秋成慶祝44歲生日，湯怡安排囡囡紫喬高唱生日歌「賀壽」。湯怡不斷為女兒「提詞」，又叮囑囡囡講「爸爸生日快樂」及獻吻。有女萬事足的麥秋成誇讚女兒叻叻，場面相當溫馨。
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