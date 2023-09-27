娛樂

何沛珈跪地除褲
無綫新一代「咪神」何沛珈去年參加《香港小姐再競選》，奪冠後再受力捧。近日何沛珈於社交網晒性感照，單穿Bra Top的她以跪地姿勢面向鏡頭解開褲頭鈕，露出纖腰，晒出迷人鎖骨，網民表示睇到嘩嘩聲。
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