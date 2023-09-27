錫唔夠喉 自行加戲 吳若希連環咀三男 老公監場

藝人吳若希在接連兩套電視劇都有親熱戲，繼與人夫周柏豪激咀，又在老公面前和馬貫東親熱錫錫，令對方大為尷尬，在拍攝中的新劇，她更自爆和阮浩棕自行加咀戲推進劇情。

吳若希正為無綫趕拍新劇《死有對証》，去年她和周柏豪、王敏奕有份主演的新劇《旁觀者》，在內地率先播放，她在網上分享該劇的花絮照，當中有她與柏豪在劇中的激咀戲，她受訪時說：「無浪漫嘅感覺，因為我哋呢場戲充滿陰謀。」在她拍攝該劇期間，老公何兆鴻不時探班兼接載，她跟柏豪拍親熱戲時可感尷尬？她笑說：「何生呢場戲唔喺度，反而我同馬貫東場咀戲佢喺度，我同我老公都冇尷尬，反而馬貫東尷尬咗。」

雖然她是劇中女二，但其演出獲得讚賞，有粉絲讚她飾演的角色做得好變態，指她演技進步了很多，她說：「多謝大家支持。」她表示很喜歡《旁觀者》這套劇，因為在拍攝過程中，她看得出拍攝的用心，故事簡單，但因為不同的運鏡，而令劇集變得有趣，她也期待盡快在香港播出。

爆阮浩棕有經驗 《死有對証》快將煞科，現在只剩下外景拍攝，她說：「呢套劇啲人腳都幾好玩，特別係同（陳）曉華好有火花，我哋戲內戲外都一拍即合。」劇中她與上位小生阮浩棕飾演一對，兩人可有親熱鏡頭？她笑說：「本身無嘅，後尾我哋自己加，（咁爆？）大家一齊傾出嚟，覺得劇情上面推進係要咀埋嘅，拍攝都順利幾好嘅，阮浩棕舊年開始不停拍劇，佢喺『動作戲』上面非常有經驗，好多郁動、動作戲都係由佢Guide住我拍。」