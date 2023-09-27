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Baby斬釘截鐵 沒有戀情
Baby自破緋聞，大家唔使再亂估啦。
女星Angelababy早前於社交網大晒收花相，還有疑似男友曝光，惹起網民熱議。近日她以一身全黑造型現身沙漠進行直播，被問到感情狀況，她坦白道：「戀情？沒有！」而她在直播鏡頭下皮膚毫無瑕疵，狀態十足，網民紛紛留言，希望她快些有拖拍。
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