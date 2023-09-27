廣州商演 出動50保安 黃宗澤搭𨋢受圍困 粉絲硬闖

黃宗澤近年在內地人氣急升，日前出席廣州活動時大會出動半百保安維持秩序，不過粉絲仍相當瘋狂，一度想硬闖入𨋢，與現場保安對峙，𨋢內的Bosco被嚇窒，一臉無奈。

藝人黃宗澤（Bosco）日前到廣州出席商演，幾層樓的商場逼滿過千粉絲，場面墟冚，他到場後由停車場開始已有不少粉絲沿途守候，由於活動場地要穿過不少地方才能到達，故他一直被粉絲簇擁着而行。雖然今次大會誇張地出動超過50名保安維持秩序，但有些粉絲實在太瘋狂，為了與Bosco同𨋢而「硬闖」，與多名保安糾纏多時𨋢門才可關上，就如「屍殺電梯」一樣，而在𨋢內的Bosco亦被嚇親，一度「戚眉」相當無奈。

活動上Bosco除了跟現場觀眾玩遊戲，又即席跟師傅整月餅應節，當他除去外套時，全場粉絲即尖叫，向來識搞氣氛的Bosco謂：「裏面有衣服的！」Bosco受訪時謂：「我都好耐冇去過廣州做商演，估唔到現場咁多人咁熱情，成個商場3層都爆滿人。最近我都要飛嚟飛去，尋日做完廣州活動返嚟香港一日，聽日又要飛去長沙做嘢。」

怕人踩人 拒絕握手 說到有粉絲於網上投訴握不到手和影不到合照，Bosco謂：「以前去商演都會同佢哋握手，但依家真係唔敢，因為握手都好易製造混亂，試過有啲粉絲差啲碌落樓梯，向前一推就全部一齊碌落去，實在太多人，就連邊啲係工作人員、邊啲係Fans都分唔到，一個握到第二個又想，咁就好混亂，好易發生人踩人事件，所以依家都唔敢，唔係唔想同佢哋互動，係怕有危險啫！」