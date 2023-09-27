孖張曦雯百人大隊北上3個月 譚俊彥約定陳豪 舉家親子遊

兩大視帝譚俊彥與陳豪即將到內地為新劇拍外景，身為廿四孝老竇的他們，已約定雙方小朋友齊齊玩轉深圳，而同劇的張曦雯昨日亮相活動，透露數十日外景最掛念並非男友，而是寵物貓狗。

譚俊彥（Shaun）、陳豪、龔嘉欣及張曦雯（Kelly）等主演的無綫新劇《企業強人》將於下周出發到深圳，展開為期90日的外景拍攝，屆時大隊將近100名台前幕後浩浩蕩蕩北上，聲勢強勁！

忙於經營新餐廳的Shaun，連日來公私兩忙，除了為完成香港戲份，一有時間亦去餐廳助陣，結果缺乏休息而病到，家人亦一併傳染，他說：「呢排天氣好易病，不過我唔冧得，因為去深圳前要飛台北拍節目，預計遲大隊幾日報到。（唔掛住對仔女？）咁啱佢哋學校放假，已經約好陳豪幾個小朋友一齊上去玩，不過到時我要開工，我嘅主要作用都係讓個酒店房出嚟，冇得玩之餘只負責畀錢，哈哈！」談到有份演出的台慶劇《新聞女王》稍後播出，Shaun透露屆時應仍在深圳外景，相信未能現身宣傳，但指有拍檔佘詩曼、馬國明等份量人物，信心十足。龔嘉欣則表示連日來趕進度，尚未有時間執行李，但對大隊近百人出發表現興奮：「我諗上一次咁大陣仗係幾年前嘅事，不過我中間都會返嚟一日、半日做商演。」

另外，Kelly昨日聯同李佳芯出席美容活動時，透露已完成《企》劇香港戲份，準備日內轉戰內地開工，不過中秋仍能在港陪男友，湊巧父母來港，故屆時可齊齊團圓。問到北上可會掛住男友？她說：「佢可以嚟探班，所以會好掛住屋企啲貓狗，出發前爭取時間陪佢哋……好彩男友唔識中文，知道我咁講嘅話一定好傷心。」她指有3大篋行李，當中有大量護膚品，並已搜尋定深圳美食，最鍾意食辣和串燒烤肉。

李佳芯驚訝有「新魔音」 至於久未拍劇的李佳芯狀態不俗，表示拍劇工作要等公司安排。她自嘲除了被封魔音，也是地獄廚神，即使跟煮食短片步驟，煮出來也不好吃。問擇偶是否要求揀男廚神？她笑說：「目標之一，希望搵到，但唔知對方會唔會嫌我唔識煮嘢。」而10月初將與王浩信到馬來西亞登台的她，現時有跟唱歌老師惡補，提到網民將陳豪美國登台片歸入魔音系列，她口快快說：「佢係新魔音？唔係不嬲都係？」之後補說：「之前去澳洲登台，我覺得佢唱得幾好，可能澳洲係佢家鄉唔同啲。」