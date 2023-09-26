娛樂

北川景子宣布再佗B

37歲日本女星北川景子，2016年嫁給已故前首相竹下登的外孫兼歌手DAIGO後，兩公婆出名恩愛，並育有一名3歲囡囡。昨日她在官方網站宣布為老公佗第二胎，未有透露懷孕周數，但表示會按照身體狀況繼續工作，而本周末與下月舉行的寫真集宣傳活動，屆時會坐着與粉絲見面。
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