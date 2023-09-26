球場為男友打氣 Taylor冧掂未來奶奶 「孖T戀」浮面

美國流行音樂天后Taylor Swift的戀情向來備受關注，早前她被傳與美式足球明星Travis Kelce撻着，雙方近數周經常見面。Taylor更被拍得現身球場為他打氣，更與Travis的母親於貴賓包廂坐在一起睇波，因而令緋聞熾熱度急升！

有電視台及觀眾影到Taylor前日現身捧Travis所屬球隊堪薩斯城酋長的賽事，片段中見到她與Travis的母親Donna一同穿上酋長波衫睇波，睇得相當投入並有講有笑，當Travis「達陣」時，Taylor更開心到彈起身喝采及尖叫，更一時忘記儀態爆粗為男友打氣。Travis沒有在女友面前失威，最終帶領球隊贏波！

孖咇離開心情靚 完賽後，換回便服的Travis與Taylor被粉絲影到一同於場館，2人並未拖手只肩並肩離開，雖然被「斷正」，但Taylor仍笑臉迎人與粉絲打招呼。據知之後Taylor登上男友的開篷座駕離去。查實上周初Travis已向外「放風」表示會邀請Taylor睇波，他當時說：「我同佢講，我喺Arrowhead（體育館）睇你搖滾舞台，你要嚟睇番我喺同一地方震撼個場，到時睇吓邊個更勁。」而他的美式足球員兄長Jason日前受訪時亦直言相信「孖T戀」是真的。

在與Travis傳緋聞前，Taylor近年先後與英國男星Joe Alwyn及英國搖滾樂隊The 1975主音Matt Healy拍拖。其中她與Matt的戀情更只維持短短幾個月。