暢所欲玄：四獸

風水學上有所謂四獸，即東方為左青龍、西方為右白虎、南方為朱雀、北方為玄武。其實此不過是一種名號、名稱而已，所以不必執着四獸要符合東南西北方，只要在自己之位置所在處，左邊是青龍方、右邊便是白虎方，前面是朱雀方、後面便是玄武方。

前面朱雀宜開揚、寬闊、平正，更宜有水聚。水要環抱而不傾瀉，要求藏風聚氣，忌風吹氣散，更不宜有山或屋宇太近，否則會形成壓迫感。

左邊青龍方宜高些，長些而抱過堂前，形成有案山，案山要求高不過眉，過高則壓也，亦不可太低，即手觸不到，古語云：「高要齊眉、低應心」，亦有云：「伸手摸着案，稅錢千萬貫」，為發達之象徵，交稅千萬貫，富有可想而知了。

右白虎不宜太高，要比青龍低一些，因左邊代表男性，右邊代表女性，白虎比青龍高則有女奪男權之象。當然，現代社會女性也可頂半邊天，女性也可成為富婆或領導人，此點舊觀念也需要改變一下了。

後玄武則不壓高、不壓大，愈高愈大為宜，後邊代表後台、貴人，若玄武不夠高大，更甚者全無，則無後台之力、無貴人，易招小人中傷也。

玄學家伍立群