暢所欲玄：四獸
風水學上有所謂四獸，即東方為左青龍、西方為右白虎、南方為朱雀、北方為玄武。其實此不過是一種名號、名稱而已，所以不必執着四獸要符合東南西北方，只要在自己之位置所在處，左邊是青龍方、右邊便是白虎方，前面是朱雀方、後面便是玄武方。
前面朱雀宜開揚、寬闊、平正，更宜有水聚。水要環抱而不傾瀉，要求藏風聚氣，忌風吹氣散，更不宜有山或屋宇太近，否則會形成壓迫感。
左邊青龍方宜高些，長些而抱過堂前，形成有案山，案山要求高不過眉，過高則壓也，亦不可太低，即手觸不到，古語云：「高要齊眉、低應心」，亦有云：「伸手摸着案，稅錢千萬貫」，為發達之象徵，交稅千萬貫，富有可想而知了。
右白虎不宜太高，要比青龍低一些，因左邊代表男性，右邊代表女性，白虎比青龍高則有女奪男權之象。當然，現代社會女性也可頂半邊天，女性也可成為富婆或領導人，此點舊觀念也需要改變一下了。
後玄武則不壓高、不壓大，愈高愈大為宜，後邊代表後台、貴人，若玄武不夠高大，更甚者全無，則無後台之力、無貴人，易招小人中傷也。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：