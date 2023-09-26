娛樂

郭書瑤豪語：跟誰都可以睡

曾拍攝電影《我的少女時代》的台灣女神簡廷芮近日補辦婚宴，不少圈中好友到賀，當中身穿平口上衣的郭書瑤，低調中不失性感。她透露與新娘從未合作，但因有共同朋友而認識，更曾3個人一齊去韓國旅行，她搞笑自爆：「我跟誰都可以一起睡！」她大讚新娘個性直率，與她一拍即合。
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