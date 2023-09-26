信老公冇影何泳芍 楊洛婷：連名都唔知

藝人楊洛婷與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）結婚9年，一直非常恩愛，不時在網上放閃，近日Tim卻跟無綫小花何泳芍（Honey）扯上關係！事緣Honey日前在社交網上載一條健身片，鏡中出現一名拿着手提電話的男子，被網民認出正是Tim，懷疑短片由他操刀。事後Honey再上載一張包括Tim在內的大合照，力證並非與「人夫」單獨做Gym，但事件仍引來網民議論紛紛。

冇諗過有女埋身 昨日楊洛婷透過電話為老公解畫：「老公因為腰傷，所以去做物理治療，只係見過個女仔一次，連對方嘅名都唔知。鏡入面嘅人的確係佢，不過佢唔係影緊個女仔，後來教練話一齊影張大合照，所以就一齊影。」她平日也會做普拉提，但並非與老公同一間健身室，問會否擔心老公在Gym房𥄫女或被女撩？她坦言從沒想過這個問題。

另外，Dear Jane前晚與同公司歌手陳蕾、張蔓姿及Zpecial在西九文化區開騷，但未有接受採訪，公關指稱「因為有藝人發生咗啲事，所以唔方便做採訪」，雖未有指名道姓，但令人聯想與陳蕾分手或Tim的影相事件有關。及後負責人以私人活動為由，稱不便做訪問，問是否藝人不想受訪，對方稱不關事。

何泳芍日前上載做Gym短片，鏡中驚現Tim的樣子！ 何泳芍