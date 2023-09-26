孟加拉探訪多感觸 唐詩詠體驗做媽媽 心急徵另一半

藝人唐詩詠最近到孟加拉探訪，深有感觸的她揚言要帶下一代做親善探訪，並要加快生兒育女的進度，不過笑言現時先要徵求肯去孟加拉的另一半。

唐詩詠早前應國際培幼會之邀到孟加拉探訪，了解當地童婚問題，探訪期間她不禁難過落淚。首次作慈善探訪的她表示對童婚有所聽聞，但去到當地聽到受害者第一身描述，感受特別深刻：「我訪問時好難過，其中一位媽咪喊得好犀利，又不停攬住我同錫我塊面。」問到經過今次探訪會否感到為人母很難？她坦言：「當地做媽咪好難，基本上冇選擇，對比起自己太幸福，可以揀幾時結婚以及結婚對象，所以要珍惜。如果我有小朋友，我一定要帶佢哋去探訪體驗一下。（幾時開始呢個計劃？）真係要快，哈哈！我做咗當地一個五歲女仔嘅捐助者，都有少少感受到做媽咪嘅心情，會掛住佢。」

雖然詩詠笑言要加快生兒育女腳步，但苦無拍拖對象及追求者：「我努力中。（探訪後有冇啟發你要積極啲？）想搵個肯同我去孟加拉嘅人，但唔容易，大家要有相同價值觀。」

離巢後擔心收入 另外，詩詠近年回復自由身，她直言離巢時曾考慮過收入問題，但自認幸運，至今已接了數個廣告，酬勞是以往工作一年的收入：「路係好奇怪，只要行就自然行到，原來冇想像中咁難，所以有時係要踏出第一步同去試。」她稱十分享受自由身，以前工作太辛苦，無形壓力甚至影響到健康：「最後套劇已經冇辦法專心去做戲，身體負荷唔到，出現賀爾蒙失調，影響到情緒低落，有一半器官都唔好，免疫力長期都低，真係拍劇仲辛苦過去孟加拉。」