娛樂

AGA佛山挑戰「高」難度

AGA感謝公司及導演的幫忙，做到她想要的效果。 AGA感謝公司及導演的幫忙，做到她想要的效果。
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歌手AGA的巡迴演唱會在內地展開，首站是佛山，全場爆滿，據知她未婚夫鄭子邦及父母都有現身支持。為讓歌迷完整體驗整個演出，製作團隊特意將整個舞台由香港搬來，並搭建了三層樓高的流動升降台，她說：「雖然我冇畏高，但都有少少驚，因為真係幾高，我覺得比紅館再高啲。」
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