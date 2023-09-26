港台藝人 同捲虛產風波 森美復工蒲頭 陳零九自稱受害者

JPEX無牌經營風波愈鬧愈大，曾為加密貨幣兌換店擔任代言人的森美昨日現身電台開咪，他指暫未有執法部門與他聯絡要求協助調查，更重申已一早完約。而JPEX台灣區代言人陳零九指雖然已沒有合約，但坦言有投資，是受害者。

JPEX無牌經營風波未息，案件截至23日共錄得2,305名受害人報案，涉及金額高達14.3億港元。此案牽涉的香港藝人張智霖、莊思敏都曾到署協助調查，曾擔任JPEX香港區品牌大使的張智霖事後發聲明表示去年已終止合作，而JPEX台灣區代言人陳零九近日為自己及邱鋒澤的演唱會舉行簽票會，陳零九表示雙方合約已在7月底結束，目前已無合約，更坦言自己都有投資，自稱是受害者。

莊思敏赴佛山開工 至於曾為加密貨幣兌換店Coingaroo擔任代言人的森美前日由西班牙旅行返港，昨日返電台開咪，未有於節目中提及相關事件。

中午完成節目的他在公關陪同下步出電台門外，他回應傳媒提問，表示暫未有執法部門與他聯絡要求協助調查，問到會否主動聯絡、有否投資虛擬貨幣時，森美說：「冇其他回應，正如我之前講一樣一早完約，多謝大家關心。」

而莊思敏之前助查後亦已開工，今日會到佛山為林敏驄監製的電影《蓋世神功》拍攝，莊思敏昨日受訪時說：「前幾日我都返咗廣州做嘢。（思明同楊明喺馬來西亞陪媽媽食生日飯？）媽咪生日正日我陪咗佢慶祝，佢哋再約埋其他朋友一齊再搞多次，我要返嚟做嘢嘛！」

思明婚期出年先算 至於現時仍於馬來西亞陪家人的莊思明及男友楊明，日前設宴替莊母慶生，同場還有胡杏兒老公Philip、黃建東等，相當熱鬧。問到媽咪有否催婚時，思明笑謂：「佢冇催呀！依家都就年尾，點都係出年先算啦！」