中娛星動：邀Jessica擔任嘉賓 王心凌被質疑假唱 爆粉絲罵戰
「甜心教主」王心凌日前於台北小巨蛋舉行個唱，邀來「浪姐」好姊妹鄭秀妍（Jessica）任嘉賓，二人以一曲《愛你》又唱又跳，炒熱現場氣氛！不過有網民指心凌疑似假唱，與力撐她的粉絲引發罵戰。
王心凌在上周六、日於台北小巨蛋舉行一連兩場演唱會，為其世界巡唱首站揭開序幕，開場時，心凌以Barbie粉紅Look率領20位舞者亮相，並一口氣跳唱五首快歌，全程沒有休息，之後又不停轉曲風，時而唱抒情歌曲，轉頭又玩搖滾風勁歌狂飆，形象百變，加上心凌的性感舞衣盡現超Fit身段，非常吸睛。
舞台部分相當夢幻，以巨型蛋糕舞台作主體，又於觀眾席頂部掛有幾隻巨型海豚、期間亦加插天降棉花糖，令觀眾尖叫連連。而於第二場演出，心凌更邀得好友Jessica做嘉賓，一同於台上獻唱其經典歌曲《愛你》，並大跳舞步，炒起現場氣氛。完場後，心凌接受傳媒訪問，透露二人於去年《乘風破浪》建立友情，除了拍攝時經常聚會，即使節目結束後，雙方也有保持聯繫，故今次親自邀請對方擔任嘉賓。
讚Jessica有實力
Jessica於未確定自己的工作檔期情況下，二話不說答應，還特別從韓國飛到台灣支持，認真夠老友！
心凌更指Jessica抵台後，即租借舞蹈室練舞，最後二人僅綵排三次就上台，心凌大讚Jessica不但外表漂亮又有實力，學舞步亦很快上手，她說：「當初她在『浪姐』登場就是唱《愛你》，這首歌是我們初相識的記憶點，所以我特別選了這首耳熟能詳的歌，邀請她來一起唱，這也是我對她的重視。」對於個唱反應熱烈，心凌表示雖然缺乏休息時間，但她反而相當享受，問到是否忙到連私生活也沒有？她笑說：「超級沒有，我連酒都沒喝了！現在生活是無糖的。」雖然心凌演出反應熱烈，但有網民質疑她疑似是假唱，更指她於唱慢歌時僅開半咪，快歌卻幾乎全部假唱，有網民卻力撐她聲線穩如CD，還拿她與張韶涵比較，結果雙方引發爭拗。
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