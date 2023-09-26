中娛星動：邀Jessica擔任嘉賓 王心凌被質疑假唱 爆粉絲罵戰

心凌更指Jessica抵台後，即租借舞蹈室練舞，最後二人僅綵排三次就上台，心凌大讚Jessica不但外表漂亮又有實力，學舞步亦很快上手，她說：「當初她在『浪姐』登場就是唱《愛你》，這首歌是我們初相識的記憶點，所以我特別選了這首耳熟能詳的歌，邀請她來一起唱，這也是我對她的重視。」對於個唱反應熱烈，心凌表示雖然缺乏休息時間，但她反而相當享受，問到是否忙到連私生活也沒有？她笑說：「超級沒有，我連酒都沒喝了！現在生活是無糖的。」雖然心凌演出反應熱烈，但有網民質疑她疑似是假唱，更指她於唱慢歌時僅開半咪，快歌卻幾乎全部假唱，有網民卻力撐她聲線穩如CD，還拿她與張韶涵比較，結果雙方引發爭拗。