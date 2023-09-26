娛樂

余思霆攬狗惹「葡萄」
身材火辣的華姐冠軍余思霆熱愛水上活動，近日她捉緊夏天尾巴去滑水，穿上彩藍比堅尼配短褲仔，有姿勢有實際，順道大晒33C好身材，她留言：「這個夏天你們做了甚麼？開心的像個孩子，充實的夏天。」她帶狗狗同行攬到實，網民搞笑地爭住想做狗狗，因為可以伏在她的心口！
余思霆趁好天出海滑水，有型有款。余思霆趁好天出海滑水，有型有款。
余思霆趁好天出海滑水，有型有款。
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