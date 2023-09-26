蔡思貝懶理被嫌棄 高海寧自薦陪遊 洪永城驚犯眾憎

高海寧與洪永城昨日在機場為新劇拜神，高海寧羨慕洪永城能遠赴亞馬遜拍攝旅遊節目，希望有機會一齊飛，怎料洪永城派檸檬，擔心成為男士公敵！

馬國明、陳豪、蔡思貝、高海寧、洪永城、劉穎鏇與戴祖儀等，昨日在機場為無綫新劇《飛常日誌》進行開鏡拜神儀式，新劇只有10集，馬國明澄清並非外傳的《衝上雲霄III》，而是以機場管理為背景。有指無綫急召他拍劇而影響與湯洛雯的婚期，他說：「唔知係咪急召，但對我婚禮冇影響、冇押後，照原先計劃。」

馬國明出埠影婚照 向來對年底婚禮守口如瓶的他，漏口風指拍劇尾聲會到外地影婚紗相，他笑說：「我成日畀人訓話，要等阿湯批准先講得，因為佢想保持神秘感，我唔可以再講多啲，你哋直接打畀阿湯。（有咩係你決定？）禮服係我自己揀。」談到舊愛黃心穎入紙結婚，他說：「恭喜佢，有朋友結婚一定恭喜。（話佢雙喜臨門？）呢樣唔知，無論一個喜、兩個喜都恭喜佢。」

蔡思貝被問是否已收到囍帖及擔任姊妹，她口徑一致笑言要問湯洛雯，對於有網民不喜歡她演出新劇，她說：「冇乜所謂，大家鍾意睇就繼續睇。」而高海寧與洪永城10年後再演一對，洪永城表示會拍劇與旅遊節目雙線發展，高海寧羨慕他可以到亞馬遜拍攝，希望跟他一齊拍節目，洪永城即笑言會成為男士公敵！

以空姐造型示人的劉穎鏇相當開心，當年睇完《衝上雲霄》想過投考空姐，又自爆為穿制服而控制飲食。陳豪今次以客串性質扮演機場管理局主席，笑言子女對於他並非演飛機師有點失望，他將起程到深圳拍攝新劇《企業強人》，老婆陳茵媺稍後會趁假期帶小朋友探班。