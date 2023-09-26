讀者爆料：舊愛一身蟻 唔得閒「踩多腳」 麥明詩蜜蜜飛 孖盛勁為戀戰沖繩

「十優港姐」麥明詩飛甩「香港抽水王」林作後，撻着機師盛勁為，因為男友工作關係，她可以一年內密密飛5地Happy，昨日兩人又被踢爆「戀戰沖繩」歎世界，更不避嫌穿上情侶波鞋放閃，懶理舊愛林作被捕，而盛勁為更網晒度假時開跑車的照片「示威」。

麥明詩與林作有過3年情，分手後曾於網上隔空互寸，她之前在男方因抽荷里活廣場兇殺案水而被曾任職的保險公司「炒魷魚」時按讚，似有曲線「老土」前度之嫌，不過今次林作捲入JPEX案，麥明詩則保持緘默，可能跟她忙於孖現任機師男友盛勁為遊埠過二人世界有關。

昨日有讀者爆料，指早上於日本沖繩那霸機場餐廳遇見麥明詩及其男友盛勁為等上飛機返港，紮了高辮及素顏的她和男友穿情侶裝，同樣是同色T恤及白波鞋，不同之處是男方着長褲，而女方則穿高腰紅色短褲晒玉腿，兩人並排而坐，女方忙撥頭髮及放空，而男友則忙傾電話，未有熱戀情侶的親密互動。離開餐廳時，麥明詩右邊一個手袋，左邊就將原本放在地下的背包孭上膊，跟在她身邊的盛勁為只拎住自己的手提袋，未有出手幫女友搬行李，實行自己行李自己攞，相處如老夫老妻般。

晒「我愛你」車牌威到盡 其實麥明詩自和盛勁為拍拖以來均愛四出旅行，單計今年先後飛往新加坡、北海道、以色列及沖繩度假，去年亦曾一起到麥明詩位於英國的母校劍橋大學，兼且偏愛「貼地遊」，儘管男為機師，女任職國際著名顧問公司，齊屬高薪厚職一族，但兩人到北海道度假時，被影到在經濟艙大覺瞓。而麥明詩未有在社交網透露半點出遊行程，只是曾被林作在社交網「挑戰」相約在擂台見的盛勁為，就甫過邊睇風景邊歎冰凍飲品的照片，而最新圖片則是他挨在掛住寓意「我愛你」車牌「520」的白色開篷車前，戴黑超、雙手插袋，翹住腳踏人字拖的「飛毛腿」擺型甫，留言謂：「出嚟行，最緊要威」，還Tag租車公司「#三五千蚊就威盡沖繩一個weekend」，有網民留言「with Louisa（麥明詩英文名）again」，相比在港為官非而頭痕的林作，麥明詩新歡、舊愛心情可謂有天壤之別。昨日本報記者聯絡麥明詩，被問到與男友外遊一事，她不作回應。