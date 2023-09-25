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Kim三點式揮拍被挑剔
美國真人騷女星Kim Kardashian前日在社交網分享身穿粉紅色比堅尼，在網球場上拿住粉紅色手袋及網球拍的照片，大晒火辣身材。著名女網球手S威廉絲（Serena Williams）忍不住開玩笑留言，指出其揸拍姿勢錯誤：「好明顯我要教你幾堂。」
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