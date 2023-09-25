桃月梨子性感Camping迎初秋

日本索女桃月梨子的樣貌及身材同樣吸睛，雖然今年初被爆暗撻20歲小鮮肉小宮璃央，但人氣不減。

最近踏入初秋，她為雜誌拍攝以Camping為主題的性感寫真，在帳篷內大騷曲線，又穿上比堅尼對打乒乓波，球來球往，睇到人熱血沸騰！