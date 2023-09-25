宣傳新碟淪炮灰 Seventeen被轟濫用長城造勢

韓國當紅男團Seventeen的新碟宣傳片以中國長城為背景，被內地網民鬧爆有損長城的莊嚴，對中國文化有欠尊重，直斥長城不應被用作商業及娛樂性的宣傳用途，事務所隨即刪片及道歉！

今年賣碟破千萬張稱霸樂壇的Seventeen，將於下月23日推出第11張迷你專輯《SEVENTEENTH HEAVEN》。事務所前日在組合官方社交平台公開新碟宣傳片，當中以中國萬里長城為背景的北京版本，在內地遭炮轟，指笑臉洋甘菊飄浮在長城上空，有損長城的莊嚴，亦對中國文化欠尊重，認為長城不應被用作商業或娛樂性的宣傳。

事務所急急跪低 Seventeen內地成員THE 8（徐明浩）因在限時動態轉載北京版本宣傳片而遭內地網民圍剿。事務所當晚急發聲明，稱宣傳片錯誤理解萬里長城的文化內涵，缺乏尊重文化的意識，為粉絲帶來不便，對此感到抱歉，並已將視頻刪除，承諾日後將更謹慎，努力製作能讓不同國家、地區、文化背景的粉絲一起享受的內容。

至於跟Seventeen一樣隸屬HYBE事務所子公司的女團LE SSERAFIM，本周末會在亞博舉行兩場演唱會，與港迷慶祝中秋節，隊中日本偶像出身的成員宮脇咲良坐擁大批男粉絲，此行勢必吸引大批樂迷瘋狂追星！