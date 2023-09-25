暢所欲玄：月到中秋分外明 幾多歡樂幾多愁

不經不覺在本專欄執筆已三年，多年來我都希望讀者用智慧正信去分享和搜集先賢智者留下的人生宇宙密碼。知者知之，不知者不知，經常有人提醒玄學非精密科學，加上坊間有自稱大師者自吹自擂，引起外界質疑，但這文化能經歷幾千年仍未被推倒，自有其奧妙。

其實人欲得知運勢起跌，可以理解，尤其在不暢順的時候，更想洞悉天機，這是沒有錯的，正所謂「先知命，後認命」。舉例我預測到未來天氣，跟着告知大家，但怎樣做防禦工事，每個人可按照不同情況作安排，但有一情況是我不能叫停或改變天氣，如我說可以，又多一個神棍，當疫情可清零，那時你的錢包也清零！人生的富貴榮華、生老病死，劇本在我們出生一刻已寫好，我們今生所做因，今生未報，下世也要還。