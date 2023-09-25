人氣蓋過林峯？羅嘉良頭髮濃密 拍檔起疑心

由歌手汪明荃、葉麗儀、陳潔靈及羅嘉良，聯同《中年好聲音》歌手周吉佩、龍婷及李佳等演出的《情牽煇黃經典演唱會》前晚圓滿落幕。葉麗儀在台上指拍檔葉振棠首場演出後感不適，故尾場改由她與陳潔靈合唱，據知葉振棠出現生蛇狀況。

周吉佩圓夢上紅館 羅嘉良與陳錦鴻早前合體拍攝汽車廣告，勾起24年前他們合作劇集《創世紀》的集體回憶，網民大讚羅嘉良凍齡冇走樣，他自爆早前在馬來西亞拍攝新劇《家族榮耀之繼承者》時，同劇的佘詩曼亦忍不住問他的頭髮是否假髮，他笑稱：「頭髮係真嘅，感謝父母同上天賜予，不過白頭髮多。」

他續指跟阿佘、林峯及羅子溢合作很開心，有指他比林峯更受當地人歡迎，他謙稱並非如此，又指拍劇兩個月只出過一次街，就是為太太選購生日禮物。他在北京居住了14年，問到會否返港拍劇？他坦言：「要睇情況，無綫深夜經常重播我嘅劇，好似我冇走過一樣。」

至於周吉佩稱有機會獨個兒站在紅館舞台上獻唱，有夢想成真的感覺；龍婷踏上紅館舞台感覺幸福，希望將來有機會與《中年》歌手一起出外登台。