伊蓮娜着內衣行天橋 舒淇米蘭睇騷 「型」戰娜然

意大利時裝盛事《米蘭時裝周》前日繼續舉行，吸引不少華人明星現身撐場睇騷，當中舒淇以灰色西裝Look示人賣型格，而「妲己」娜然則穿上黑色露肩連身裙大玩神秘感！

舒淇最近活躍於國際盛事，繼早前在《威尼斯電影節》擔任評審團成員後，前日再出席《米蘭時裝周》睇時裝騷，穿上灰色西裝外套與長褲配白衫，型格十足。期間她與墨西哥女星莎瑪希爾（Salma Hayek）的法國富商老公François-Henri Pinault齊齊合照。

張震潮爆登場 在內地新片《封神第一部：朝歌風雲》飾演「妲己」的俄羅斯蒙古混血女星娜然，則與「紂王」費翔與「太子」陳牧馳一同現身。她身穿黑色吊帶露肩連身晚裝，流露神秘性感！她其後換上印有放射圖案的白裙睇另一場騷，認真忙碌。而張震則以一身橙色打扮潮爆登場。其他睇騷嘉賓包括韓劇《梨泰院Class》韓國女星金多美、美國真人騷家族Kardashian成員Kendall Jenner、美國女星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）與茱莉安摩亞（Julianne Moore）。

多個人氣女模有份為不同品牌行天橋，俄羅斯女模伊蓮娜（Irina Shayk）、美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的25歲意大利女模新歡Vittoria Ceretti與英國女模「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）都穿上黑色內衣亮相。