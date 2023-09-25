吳肇軒畀同志溝 蘇皓兒愛男友揸「煮」意

藝人蘇皓兒與吳肇軒在新劇有段三人行的戀愛關係，更不乏「拳腳交鋒」的場面，不過她自言性格難以分心，現實中喜歡一對一的戀愛，同時希望另一半懂得下廚，好讓她洗碗，感受生活中的小浪漫。

所謂「食色性也」，由蘇皓兒（Chloe）與吳肇軒主演的ViuTV劇集《Food Buddies》正好跟兩者有關，講述2人因交友App而相識，關係由餐桌發展到床上，其後加入談善言演變成三人行關係，題材大膽。劇中不乏親熱戲，吳肇軒表示很多場口都是一Take過，唯獨跟Chloe的「拳腳交鋒」場面卻NG多次：「因為要親熱住咁入屋，入到去又要除褸，又要開燈同執屋，好多嘢做，拍極都拍唔啱個節奏！可能太耐冇發生過，所以唔識做，哈哈！（有冇三人行嘅床戲？）有意識流嘅床戲，但都係點到即止。」

對於三人行的戀愛關係，Chloe稱現實中喜歡單對單：「我係一個非常偏心嘅人，寵物都唔夠膽養多隻，個心唔可以分兩邊，所以唔會腳踏兩船。」她稱現時沒有拍拖，問到會否希望另一半跟她一樣愛吃？她說：「希望佢唔係健身、鍾意食雞胸嘅人，咁會好冇趣，同埋想對方識煮嘢食，因為我鍾意洗碗，分工合作嘅感覺好Sweet，浪漫係建立喺日常生活中。」

玩交友App尋樂趣 至於吳肇軒自言不知道能否接受三人行，因為從未發生過，但試過為找樂趣而玩交友App：「個App係打電話交友，我哋會叫啲女仔朋友玩，跟住就開免提一班人一齊聽，內容好好笑，但我玩就會變成大型心理輔導現場。」他自言比較喜歡面對面交友，更自爆最近愛上蒲同志吧：「大家性向唔同就冇殺傷力，感覺好舒服，如果有個女仔坐喺度，有時兩個直男會有少少爭寵感覺。（有冇同志接觸你？）有，但唔多，畀人溝都幾開心！」