藝人馬德鐘偷得浮生半日閒，昨日現身馬場支持練馬師羅富全馬房「健康愉快」，結果良駒真的順利勝出，甚具旺氣。見馬德鐘無懼酷熱天氣，穿上藍色西裝外套，架上墨鏡以一身型男打扮現身，即成為全場焦點。不少馬迷高呼他的名字，而馬德鐘表現相當親民，不停揮手和現場的觀眾打招呼。