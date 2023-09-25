娛樂

馬德鐘型格襲馬場

馬德鐘無懼酷熱天氣，以藍色西裝打扮現身。 馬德鐘無懼酷熱天氣，以藍色西裝打扮現身。
馬德鐘無懼酷熱天氣，以藍色西裝打扮現身。
藝人馬德鐘偷得浮生半日閒，昨日現身馬場支持練馬師羅富全馬房「健康愉快」，結果良駒真的順利勝出，甚具旺氣。見馬德鐘無懼酷熱天氣，穿上藍色西裝外套，架上墨鏡以一身型男打扮現身，即成為全場焦點。不少馬迷高呼他的名字，而馬德鐘表現相當親民，不停揮手和現場的觀眾打招呼。
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