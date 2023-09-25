兩小花「失蹤」避談緋聞 何廣沛認老擋駕

藝人何廣沛公開戀情後，自言收到各方祝福而大感幸運，反觀近日傳覓得真愛的同劇拍檔陳嘉慧及游嘉欣卻不欲回應戀事，廣沛即自嘲「年紀大」，處事態度不一樣，為兩位小妹妹解圍。

何廣沛、蔡思貝、吳偉豪及關嘉敏等，昨日出席無綫熱播劇《你好，我的大夫》宣傳。兩位傳蜜運中的女主角陳嘉慧及游嘉欣未知是否避談戀情，全程不見蹤影！自《你》劇推出後，已先後傳出3段戀聞，暫時只得廣沛認愛。對於陳嘉慧及游嘉欣分別傳閃婚及出Pool，廣沛笑說：「我唔知喎，咁可能仲有（戀情曝光），哈哈！真係唔清楚，如果係我會祝福佢哋，交番畀佢哋回應啦！（得你表現最大方？）我年紀大嘛！（公開咗好大壓力？）應該係公開前大壓力啲，公開咗之後係開心嘅，好多人祝福我，受祝福係件好幸運嘅事。（會唔會閃婚？）一步步嚟，都會邁向嗰個方向。（儲老婆本？）咩錢都要儲。」

《你》劇首周7天跨平台總收視最高23.1點，廣沛對此大感興奮：「希望繼續升上去。（滿意喇？）絕對滿意，本來冇太大包袱，但之前《破毒強人》成績好好，曾經驚接唔住，依家鬆咗口氣。」有傳他有份參演的《新聞女王》將成為台慶劇，記者笑指他接棒做收視福將，他即謙稱：「唔好咁講，好似《你》劇個個都做得好好，而《新》劇大家都係想睇佘詩曼，我係叨佢嘅光啫！」

蔡思貝拒戀外籍男 至於蔡思貝聞得拍檔緋聞，不禁笑說：「好似幾旺。（咁你呢？中秋同邊個過？）屋企人囉，返嫲嫲度食飯。（有冇同胡鴻鈞聯絡？）有，好朋友，不過佢成日都好似唔喺香港。（冇得人月兩團圓？）中秋同屋企人團圓，平時同事業團圓。」談到《貝遊歐洲》內有位意大利男士與她相識十載，記者追問是否可以發展，思貝即落閘：「大家太熟喇，唔會發展，不過我同佢真係幾有緣，每隔幾年就有機會見面，好似我之前先後去泰國同越南做嘢，佢都咁啱喺嗰度，而今次我去意大利之前搵佢，佢話佢啱啱辭咗職返咗家鄉，所以可以幫手。」

而吳偉豪被記者發現手腕留有明顯傷疤，他靦覥解釋：「幾個月前我放完狗，本來想幫佢清潔吓，點知我大力咗少少整痛咗佢，隻狗下意識咬過嚟，後來佢知道自己做錯咗嘢都頭耷耷。我冇怪佢，男人有疤痕仲Man啦！」