提攜新人 帶埋開騷 師弟冧爆「掛住你」 張敬軒：我講唔出口！

歌手張敬軒中秋約朋友打遊戲機共度佳節，愛提攜後輩的他將帶同師弟赴澳洲開唱，他很佩服現時的新人把口夠叻，噏得就噏冇有怕！

張敬軒前晚以文化藝術大使身份出席慈善晚宴，同場有李幸倪、楊千嬅、莫文蔚及陳寶珠等，希望讓香港與國際的藝術文化互相交流。中秋佳節將至，軒仔透露會與朋友打機：「本身鍾意玩格鬥Game，呢排就會打足球Game，因為愛上做運動，仲落場踢波，但未搵到踢咩位置，細個時我踢過前鋒，不過朋友話我暫時嘅狀態最適合做啦啦隊。」

愛提攜後輩的他特別介紹師弟黎展峯讓傳媒認識，透露11月會到澳洲墨爾本和悉尼開騷，對方會同行幫手：「佢咁高可以幫我掛燈，或者掛衫囉！」黎展峯即賣口乖施冧功：「或者掛住你囉。」軒仔不禁笑說：「依家啲新人真係叻，我入咗行20幾年都講唔出口！」他經常與後輩交流日常生活，指新一代有個人想法：「佢哋最近興玩Black Magic，我都學緊，唔係驚自己癡呆呀！」

千嬅有得唱就唱 至於忙着在內地舉行巡演的楊千嬅，檔期已排到明年農曆新年前後，但否認豬籠入水：「有得唱就唱，人開始大，體力上保持到的話都想盡量做自己想做嘅嘢。」她又籌備推出廣東歌，雖然很忙，但不忘照顧11歲兒子Torres，她說：「佢啱啱升讀中一，功課多咗好多，佢開始有自己嘅安排。」在上海讀書的Torres有想過回港升學，現時會待完成這個學期再作打算。問到兒子是否有女朋友仔？她笑說：「有都唔講啦！就算係朋友都唔會第一時間話畀阿媽知。」而莫文蔚身穿黑色透視裙亮相，剛與老公歐遊兩個月放完「暑假」，她笑言已重啟工作模式，即將推出一首有份創作包含英語、普通話及廣東話的新歌。