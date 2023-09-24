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DJ Soda走出陰霾 「胸」襲銀座
韓國爆乳女神DJ Soda早前到日本出席戶外音樂騷，慘遭多名男士胸襲，她最近再遊當地，已走出陰霾。她在社交網興奮分享身穿浴衣及以低胸戰衣到東京銀座街頭打卡的靚相，大批日迷留言讚她穿浴衣很合身。她又趁機大飽口福，上載到抹茶專門店食甜品的短片，推廣日本美食。
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