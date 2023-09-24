時裝周孖超模咬耳仔 李敏鎬濃妝未消腫 變油膩大叔

近日在意大利舉行的《米蘭時裝周》邀請不少韓流明星助陣，在海外掀起熱話。上月脹爆襲泰國的韓星李敏鎬雖然未及收身，但人氣依然強勁，以白馬王子造型亮相時裝周，展露暖男笑容迷暈海外粉絲！

出道17年的「長腿Oppa」李敏鎬先後主演《花樣男子》及《繼承者們》等韓劇熱爆亞洲，近年再憑首部進軍國際的美劇《彈珠人生》在歐美市場進一步招攬劇迷。上月他脹爆現身泰國宣傳活動，被彈發福走樣，但無損海外人氣及聲勢。

他前日現身米蘭時裝周時，依然未回復最弗狀態，但以白馬王子Look登場的他，獲大批粉絲報以熱情的歡呼聲。他因過於濃妝變了油膩大叔，不過貫徹親民作風，展現招牌暖男笑容，不斷跟四方八面的粉絲及傳媒揮手，又特地走近粉絲合照。他與英國超模娜奧美金寶（Naomi Campbell）一起接受時尚媒體訪問，期間不時咬耳仔，看來之前長留海外拍美劇，英語大有進步，雙方溝通完全沒有問題。

里奧仔新歡舊愛較勁 除了李敏鎬外，連日來獲邀亮相米蘭時裝周的韓星還有男團EXO隊長Suho與女團IVE成員安俞真。至於另一人氣女團NewJeans成員Hanni特地戴上金色假髮搶Fo，金髮造型獲粉絲激讚驚艷，活動照片及視頻更熱爆網絡，為品牌帶來強勁宣傳效應。

另外，美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的新歡舊愛在同一時裝騷行天橋，最近被爆與他拍拖2個月的25歲意大利女模Vittoria Ceretti穿上黑色抹胸裝襯同色短裙及絲襪，大晒豐滿上圍及苗條纖腰，至於已被換畫的27歲美國女模Gigi Hadid則身穿黃色低胸連身長裙，性感程度被比下去。