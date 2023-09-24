暢所欲玄：適合留鬍鬚的男人

自古以來，鬍子是雄性象徵，它的重要程度不亞於髮型和肌肉。同樣鬍鬚對於男人的氣質有很大影響，造型出色的鬍鬚，可以增強男人的氣場，使男士彰顯出更加出色的外在形象。以下從面相角度看，哪些男人更適合留鬍鬚吧！

1.人中比較淺的人

人中代表生命力、子嗣、疾病，其長短、寬窄、深淺及直曲，都可以看出一個人的貴賤、貧富、壽命、運氣的吉凶等。人中以深長者為佳，若人中比較淺的男人適宜在上唇位留鬍鬚，這樣能讓人中看起來比較寬。

2.鼻孔外露的人

鼻子代表財運，鼻孔代表一個人的錢財進出，如果鼻孔長得較大且外露明顯，代表此人的守財能力比較差，給人一種不能信任的感覺。這種男人適宜留上唇的鬍鬚，有助守財和存財。

3.法令紋較淺的人

法令紋一般代表人的社會地位、職場成就以及名望。傳統面相學認為，法令紋偏淺的面相特徵是不太好，代表不能說服眾人，即使自身是老闆或管理層，下屬也很難服從你的領導。故法令紋路比較淺的男人適合留鬍鬚，這樣可以幫助增強事業上的權力和威望。

玄學名師黃楚淇