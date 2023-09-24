娛樂

AK喜見Frankie另一面
男團MIRROR成員Frankie有份演出的音樂劇《大象的告別式》將迎來尾場演出，近日就有AK前來觀賞，期間更為隊友有新突破而高興：「與遺憾結伴，可能是人生其中一個很大的課題，但亦因為有遺憾，證明我們曾經愛過。今次亦看見皮皮的另一面，有突破很驚喜，餘下場數繼續Good Show！」
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