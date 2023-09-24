入住酒店 大懵尷尬 張雨綺反鎖房外 浴袍Look任睇
內地女星張雨綺、倪妮、虞書欣三位靚女，近日分別於意大利現身，心情大靚的虞書欣更大晒在當地拍的美圖，其中復古造型相當漂亮！而倪妮則與曾合作劇集《宸汐緣》的台灣藝人張震齊齊亮相時裝活動，外形襯到絕，不少網民留言希望他們可以快點再有新作品推出。
群星各有各精彩，但論到最搞笑的，當然要數連日來都悉心打扮現身不同活動的張雨綺，她外表醒目精明，但內裏卻是相當「糊塗烏龍」，她拍片自爆於意大利住酒店時，竟曾身處房外，卻不小心把房門反鎖，當時她身穿睡衣、外披浴袍勁尷尬。由於沒有帶手機，無法聯繫任何人，沒想到衝向櫃枱向職員求助時，竟被對方要求「檢查身份」，讓她哭笑不得表示：「你查吧！」
友人同病相憐
無獨有偶，張雨綺的朋友犯了相同錯誤，情況卻更嚴重，她指對方本打算把吃完的東西放在房門外，結果忘了帶房卡被鎖在房外，當時友人更是沒有穿衣服，笑言相比之下自己幸運得多。
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