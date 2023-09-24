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龍門陣
陳蕾宣布與監製男友分手
陳蕾突如其來的分手消息令網民大感疑惑。
歌手陳蕾和御用音樂監製男友Mike Orange一直合作無間，今年6月更罕有同框，惟昨日陳蕾突然在社交網宣布分手：「雖然好突然，但英國回來後我們確實因為一些事情而分開了。感恩所有一切。」由於日前陳蕾上載英國旅行相時，仍與Mike Orange有互動，故分訊一出，不少粉絲都感到愕然。
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