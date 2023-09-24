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祖兒敷住面開飯
祖兒不時有笑料，今次就同媽咪化身黑面神。
樂壇天后容祖兒向來喜感十足，經常自爆笑料。日前她就在社交網分享舊照，相中見她與媽咪邊食飯邊敷面膜，相當搞笑。她自言不時翻睇舊相，看看與現時有何分別，今次見到這張相亦覺得莫名其妙，不禁問自己當時為何會有此舉動！
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