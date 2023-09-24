生日許願有拖拍？姚焯菲未夠秤 開P乖乖不飲酒

隻身到新西蘭升學的「聲夢小花」姚焯菲迎來17歲生日，大個女的她穿上Low Cut開Party，不過依然守規矩，以水代酒。

姚焯菲（Chantel）迎來17歲生日，趁返港前相約4位閨蜜共歡，並在社交網分享開P片段。愈大愈靚女的她Low Cut上陣，外披黑色西裝褸走型格風。陪她慶祝的兩位女友人左右開弓，夾住她高舉勝利手勢，壽星女情緒高漲，瞇眼又伸脷，讓另外兩位女友人拍下狂歡一刻。

眾人表現亢奮，Chantel留言：「A year away from being legal.（距離合法尚有一年時間）。」似是暗示身邊放滿美酒，但礙於未滿18歲合法年齡，所以堅持做乖乖女，開P亦滴酒不沾，餐桌上只有水杯，沒有酒樽。

片中見友人向她送上生日蛋糕，並點了3支蠟燭，Chantel低頭許願時不禁甜笑，未知生日願望是工作順利還是有戀愛運？雖然身在異地，但一班在港的好友及粉絲「小菲象」齊齊隔空向她送上祝福，Chantel更轉發同屬After Class的鍾柔美（Yumi）的合照，友情不變。

Yumi擇偶型英帥通殺 至於Yumi昨日出席活動，大晒招牌長腿又跳又唱，同場有張馳豪及其「大隻仔」弟弟張馳杰。問到揀對象要樣還是睇身材？貪心的Yumi老實不客氣：「兩樣都有齊，但尚未出現喎！」她明年就要應付DSE考試，目前學業為重，不排除會減少工作，預留時間讀書，但不會放棄幕前：「會帶埋書開工，化妝整頭時爭取時間溫習。」