娛圈單打：索爆小花晒豪乳 引到人夫流口水

索爆TVB小花何泳芍（Honey）一直不吝展示34D好身材，日前分享一段做Gym短片，身穿心口開窿小背心及貼身瑜伽褲，不時烏低身舉重，一雙豪乳幾近破衣而出！網民第一眼當然睇到流晒口水，但第二眼旋即有所發現，就係舉機拍攝的男子，疑似Dear Jane成員黃天翱（Tim），亦即前港姐楊洛婷老公！

正所謂，凡走過必留痕，呢啲咁Juicy的「花生嘢」又點可能逃過網民法眼！今次正正就係Gym房一塊全身鏡的倒影出賣咗Tim。呢位人夫雖然有個身材同樣索爆的老婆，但去年楊洛婷曾在社交網鬧爆老公「偷食」及「欺騙」她，引來熱議，不過二人好快出嚟撲火，楊洛婷仲直認「玩大咗」，雨過天青。

家陣人夫喪影索女，情難自控咁款，唔知老婆有冇詐型？可能有見外界議論紛紛，Honey不久後再晒出一張Gym房大合照，一班人入面包括Tim在內，暗示當時並非只有Tim一人。好啦，花生暫時食完，有冇下文留待下回分解。

講番Honey呢位索女，本身係潛水教練，一身陽光膚色非常吸睛，雖然2018年參選港姐五強止步，但無阻她加入娛樂圈，現為22位J2ers之一。不過，咪以為索女就無往而不利，年前傳出她被嫌樣衰而飛出《學是學非》，令伊人飽受打擊，患上暴食症。

好彩伊人並無就此氣餒，好快收拾心情繼續上路，見佢非常努力健身，樣貌身材愈來愈養眼，成功用行動塞住Hater把口。她暫時在劇集只擔任小角色，入屋尚未成功，小花仍需努力！