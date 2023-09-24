獨家訪問：撒網搵師傅化解 莊思敏自認黑仔 生意投資全線冚旗

虛擬資產交易平台JPEX風波愈鬧愈大，娛樂圈亦廣受牽連，男星張智霖、藝人莊思敏、玄學家陳定幫等先後到署助查。當中被封「商界燈神」的莊思敏亦是受害者，昨日她受訪時自認黑仔，並徵求高人指點化解。見過鬼怕黑的她，揚言暫不會再作任何投資，呼籲所有保險從業員不用聯絡她。

莊思敏最近捲入JPEX風波，曾拍片宣傳該平台的她自言也是苦主之一，損失高達50萬元，本月21日晚，她由馬來西亞返港後，立刻前往灣仔執法部門協助調查至凌晨。昨日本報收到消息，她應邀參與觀塘一個慈善活動，下午2時許，她以粉紅外套配短褲到場，透露日前到馬來西亞是為母親慶祝生日，問有否因風波而影響心情？她坦言：「有少少影響心情，但唔係太大問題。（家人有冇擔心？）大家知道一定冇問題，所以唔係太擔心。」又否認因案件而提早返港：「都係照計劃，因為之前叫咗律師盡快處理，係預約咗呢段時間。（使唔使再去助查？）冇，呢件事冇回應。（擔唔擔心受波及？）唔擔心。」

以後小心接Job 莊思敏表示今次是人生首度遇上類似事件，自認倒楣：「最近可能有啲黑仔，不過今年就快過，唔緊要。（搵師傅化解？）有冇相熟介紹？我要搜羅吓！（近年不宜搞生意？）我近排都唔會搞生意同投資，都係努力工作啦！」身為苦主的她已就此備案，問手上有否持有其他加密貨幣？她說：「持有6位數。（擔唔擔心今次風波影響加密貨幣價格？）所有投資都有風險，買外匯都有上落，要慢慢再睇，唔知大環境點，都冇得擔心，各安天命。（網上投資小心？）做番啲定期儲蓄先，基金都唔買，所有保險從業員唔使打畀我，我要努力工作。」她揚言以後接洽工作及廣告會更小心，幸好其他工作未受事件影響，稍後會到內地拍攝及主持直播平台。

林作自誇多人撐 另外，捲入JPEX風波、涉嫌「串謀詐騙」被捕的林作，保釋後於前日召開記者會，昨日他在社交網連出多條貼文，其中一條是向母親道歉：「我在這裏誠心向自己母親道歉。對不起，令你擔心了。」其餘都是網民撐他的言論，他說：「很感動許多網民很有心地打文給我，我全部都看了。」不過，數量卻抵不過在其社交網留負評的網民。

而另一位就案件到執法部門助查的玄學家陳定幫，前晚透過工作室發聲明：「由於已將此事交予律師處理，本人不會再就此事作出任何回應。本人藉此機會感謝大家的關心和慰問。特此嚴正要求，任何人士發布或轉載不實報道，本人將對此保留一切法律追究權利。」