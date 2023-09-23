Sophie投訴「被離婚」 打官司爭囡囡護照

在法庭文件中，她要求前夫「立即歸還被錯誤帶走或錯誤扣留的兒童」，她希望藉官司向前夫取回兩名女兒的護照，好讓她們跟她回英國。此外，她向法庭表示自己當初對離婚不知情，直至四日後才從媒體的報道中發現自己「被離婚」。她的律師聲稱雙方去年聖誕已決定以英國作為一家人的永久住所，而今年4月她們一家已由邁阿密搬往英國居住，因此她帶女兒回英國是合情合理。此外，她亦透露於上周日在紐約與Joe見面時，討論過帶女兒返英的計劃，但遭擁有女兒護照的Joe反對，並不願交出護照。不過消息傳出後，Joe即透過發言人回應，反駁指Sophie早已知道他要離婚。