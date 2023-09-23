娛樂

DJ Henney化身粉紅女郎

韓國性感DJ Henney在日韓皆擁有強勁人氣，最近她獲邀參加奢侈品網購平台舉行的限定店派對，她在社交網公開身穿桃紅色連身裙的靚相，答謝平台邀請。而近日她在個人頻道上載新影片，片中她穿上性感軍服、豹紋衫及運動內衣，烏低身大晒事業線，散發可愛性感魅力。
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