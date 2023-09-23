三上悠亞懶理醜聞 全裸寫真再加印

日本前AV天后三上悠亞，上月正式退出AV界從良，但所謂「姣婆守唔到寡」，旋即被揭一夜連環激戰尊尼男偶像千賀健永與21歲「浪花男子」成員長尾謙杜的醜聞。雖然被二人的粉絲鬧爆，但三上一於少理，搵錢至上的她，日前繼續為最後全裸寫真集到書店宣傳，並興奮宣布寫真集第三度加印。