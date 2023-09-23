被爆主動不收片酬 宋仲基開腔談妻兒 首度現身谷戲

今年再婚及榮升爸爸的韓國男星宋仲基，昨日出席新片《禍亂》的宣傳活動，手戴婚戒的他大方談及家人，笑指與妻子是新手爸媽，感嘆兒子大得快，又表示多得大家的祝福，兒子正健康成長。

宋仲基今年1月宣布與英國前女星Katy Louise Saunders再婚，Katy今年6月在家鄉意大利誕下男嬰，宋仲基亦有陪伴在旁，他日前獨自返韓，昨日下午與女星BIBI及男星洪思彬出席在首爾舉行的新片《禍亂》媒體試映會兼記者會，是他再婚及榮升爸爸後首次在韓國出席公開活動。

左手無名指戴婚戒的宋仲基特別多謝大家的祝福：「很高興能夠藉這個機會跟大家說謝謝，多得大家的祝福，孩子正健康地成長，我和太太都是新手爸媽，不知道孩子會成長得這麼快，和孩子一起生活，讓我希望變成更好的人，能夠在這個時刻宣傳我非常喜歡的電影，我覺得很感恩。」

隔六年再登大銀幕 他指今次是繼2017年的電影《軍艦島》後，相隔六年再憑新片在戲院跟大家見面，故覺得特別有意義，談到由於該電影的規模及預算不大，所以決定不收片酬，他笑指：「我叫了他們要保密，沒想到有人說出來，令事情鬧得這麼大。」他坦言早在收到邀請之前，已經對劇本很感興趣，故主動提出想演出，但擔心因為他參演而令製作費增加，故選擇不收片酬。

此外，曾與宋仲基合演韓劇《黑道律師文森佐》的女星全汝彬昨日宣傳新片《蜘蛛窩》時談到舊拍檔：「我見到前幾天他抱着愛犬返韓，《黑》劇的團隊都有祝賀他榮升爸爸，我相信《禍》是很好的電影，想為他打氣。」