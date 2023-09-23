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伊能靜被屈為日企站台
藝人伊能靜昨在社交網發文，稱自十幾歲入行後一直遭受網路霸凌，直言「不是沒有想過跳下去」，言詞激動。原來伊能靜近日遭抹黑她在918事變紀念日替日本企業站台，伊能靜工作室發聲明強調當天她在家，並無參與公開商業活動，伊能靜希望網民慎言，因為並非人人像她一樣能承受壓力，但若繼續遭受網暴，會報案處理。
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