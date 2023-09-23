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王浩信虎背熊腰 苦練有成
視帝王浩信不止演技精湛，近年還勤於健身練出一身結實肌肉，他透過社交平台分享近照，見他手臂肌肉、腹肌線條相當明顯，腰間零贅肉，肩膀寬厚虎背熊腰，配上黝黑肌膚，一副鐵漢模樣，足見王浩信為了這副身形下了不少苦功。
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