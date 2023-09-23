娛樂

葉巧琳風吹日曬 變癲婆

葉巧琳於日本東京的富津岬展望台拍攝。 葉巧琳於日本東京的富津岬展望台拍攝。
葉巧琳於日本東京的富津岬展望台拍攝。
歌手葉巧琳早前赴日本拍攝新歌《無窮盡》MV，她邀請港產特技人Ace扮演拳術師一角，當時正值日本被熱浪侵襲，結果她被曬傷了：「拍嗰4日冇乜瞓過，日日凌晨3點起身化妝整頭，日日都好熱，曬燶咗手背、額頭同埋臉，成個人黑咗兩度，化妝品要用深兩度嘅色，喺展望台被風吹到變癲婆，但影出嚟嘅鏡頭超靚！」
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