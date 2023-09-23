摸PetPet：唐菲行山迷路 抱兩狗摸黑逃生

B.Gs女子組合成員唐菲飼養了兩隻貴婦狗「雪雪」和「Bear Bear」，同是3歲半，其實「Bear Bear」的真正主人是她孖生家姐，不過跟唐菲相處時間較多，漸漸變成狗保母，她覺得兩隻狗一起生活和玩樂會更開心，笑言賺了不少Me Time。

「雪雪」是Tiny Toy身形細粒，外表文靜，實情非常惡死，「Bear Bear」體形雖較大，反而經常被恰。唐菲與另一成員周玟希同居住在公司宿舍，周玟希會經常陪伴放狗，她自小有鼻敏感，屋企禁止養有毛的動物，但偏偏對貴婦狗免疫，故對兩犬極為寵愛。早前她們帶兩犬行山做運動，途中迷路又天黑，便心急抱着狗狗跑落山：「Bear Bear重5KG，雪雪都3KG，我哋輪流抱住佢哋跑，驚佢哋跌落山，原本一個半鐘路程，行咗3個鐘，相當驚險。」

狗夾狗緣 「雪雪」和「Bear Bear」曾參與無綫劇《寵愛Pet Pet》拍攝，唐菲表示帶狗開工特別開心，狗狗的工資亦袋袋平安，有機會都想再拍。問到可有藉寵物情緣結識異性？周玟希自爆瘀事：「有次放狗，有人過來問叫咩名，原來係問隻狗叫咩名。」唐菲笑稱幾乎每次放狗都被人抄牌：「男女都有，問我攞狗狗社交帳號。（追求者？）有約我一齊放狗，不過我冇出去，熟啲先算，始終人夾人，狗都要夾狗。」